Carlo Maria Martini: la diocesi ambrosiana ricorda il “profeta di Milano”

“Carlo Maria Martini, profeta di Milano”: è il titolo scelto per l’incontro di ricordo e di testimonianza dedicato a Carlo Maria Martini, “Cardinale del dialogo”, arcivescovo di Milano dal 1979 al 2002, che si terrà in duomo mercoledì 31 agosto alle 19, nel decimo anniversario della scomparsa (31 agosto 2012), promosso dall’arciprete del Duomo monsignor Gianantonio Borgonovo con il Capitolo metropolitano di Milano, in collaborazione con la Veneranda Fabbrica. L’iniziativa vede in programma la scelta di tre passi tratti dagli scritti del cardinale Martini e letti da Massimiliano Finazzer Flory, con le testimonianze di Luciano Fontana (direttore del Corriere della Sera), di don Damiano Modena (assistente del cardinale negli ultimi anni trascorsi nell’infermeria presso la residenza dei Reverendi Padri Gesuiti di Gallarate), di Armando Torno e dello stesso monsignor Borgonovo.

L’evento commemorativo si svolgerà presso la tomba del cardinale Martini, con ingresso libero in Duomo a partire dalle 18.30 (prenotazione obbligatoria a partire dal 24 agosto sul sito www.duomomilano.it, fino a esaurimento posti). È prevista la diretta streaming sul canale YouTube Duomo Milano TV.