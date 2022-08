Argentina: presentato il pellegrinaggio della Vergine di Luján negli “hogares de Cristo” per combattere l’uso della droga tra i giovani

Venerdì scorso, nella sede di Caritas Argentina, nella periferia di Buenos Aires, si è tenuta una conferenza stampa per pubblicizzare i dettagli del Pellegrinaggio della Vergine di Luján 2022-2023 negli “hogares de Cristo”. Ogni “hogar” è uno spazio promosso nei quartieri popolari e nelle baraccopoli che, lavorando in coordinamento con la Caritas, ha l’obiettivo di dare una risposta globale a situazioni di vulnerabilità sociale e di consumo problematico di sostanze psicoattive.

Il lancio nazionale dell’iniziativa avverrà, il 4 settembre, al Luna Park di Buenos Aires. Durante il pellegrinaggio, sarà portata in ogni “hogar” una copia della Vergine di Luján, con il motto #NiUnPibeMenosPorLaDroga. Sarà in pellegrinaggio anche una Croce molto significativa: quella che si trovava nella chiesa della parrocchia di Nuestra Señora de Caacupé quando il cardinale Jorge Mario Bergoglio (oggi Papa Francesco) il Giovedì Santo 2008 lavò i piedi ai giovani che lottavano contro il consumo di droga.

Si tratta di un’iniziativa a lungo raggio. È iniziata il 7 agosto, festa di San Cayetano, e si concluderà nel marzo 2023 presso il santuario di Luján, in coincidenza con il 15° anniversario della nascita del primo hogar de Cristo e con il 10° anniversario del pontificato di Papa Francesco.