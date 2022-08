Romania: cattedrale di Bucarest, evocata la figura di Giovanni Paolo I. Mons. Perca, “Luciani, un Papa semplice, vicino al popolo”

(Foto diocesi Bucarest)

“Papa Luciani ha toccato un mondo intero con la sua semplicità, con la sua vicinanza al popolo”, ha detto mons. Aurel Percă, arcivescovo metropolita di Bucarest, domenica, 28 agosto, nella cattedrale San Giuseppe di Bucarest. Il prossimo beato, Giovanni Paolo I, è stato evocato ieri mattina nella cattedrale romena con una messa solenne presieduta dall’arcivescovo Perca e la presentazione dei libri di Albino Luciani, “Illustrissimi” e “Catechetica in briciole”, pubblicati recentemente in romeno dalla casa editrice Serafica. L’evento è stato organizzato dall’Associazione romena Papa Luciani, fondata quest’anno, che ha ricevuto il 1° agosto anche il riconoscimento ecclesiastico dell’arcidiocesi di Bucarest. “Il suo servizio alla Chiesa e la sua forza spirituale, caritatevole e culturale – ha detto mons. Percă, ricordato il motto episcopale di Luciani “humilitas” – avevano alla base proprio l’umiltà, una virtù che per lui rappresentava l’essenza del cristianesimo”. La giornalista Cristina Grigore, presidente dell’Associazione romena Papa Luciani, ha spiegato poi che “Luciani è poco conosciuto in Romania e la sua prossima beatificazione è un’occasione propizia per approfondire il suo insegnamento e il suo esempio di fede. È un papa tanto attuale, che vale la pena conoscere”. Una delegazione dell’associazione parteciperà il 4 settembre alla messa di beatificazione di Papa Giovanni Paolo I, in Piazza san Pietro, e il rito sarà trasmesso in diretta dalla televisione cattolica romena Angelus Tv.