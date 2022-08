Mons. Simoni: mons. Nerbini (Prato), sentiamo il dolore di una grave perdita. È stato un grande pastore che” qui “ha segnato la storia ecclesiale e civile”

È stato il vescovo di Prato, mons. Giovanni Nerbini, a comunicare ai sacerdoti la scomparsa del suo predecessore mons. Gastone Simoni. Appresa la notizia, il presule si è raccolto in preghiera. “Sentiamo il dolore – sono le sue prime parole – di una grave perdita, ma siamo grati al Signore per averci donato un grande pastore che ha segnato la storia ecclesiale e civile di Prato”.

Il vescovo Nerbini invita “tutti i cattolici pratesi a pregare per mons. Simoni e a prepararsi all’addio corale di tutta la Chiesa”.