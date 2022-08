Donazione sangue: Fidas e Fidas Verona, 333 volontari a nuoto per oltre 148 km per promuovere il dono

Record di vasche completate per la XIV edizione della “24 Ore del donatore”, staffetta a nuoto organizzata da Fidas Verona in collaborazione con Fidas nazionale, finalizzata alla promozione del dono di sangue ed emocomponenti. Sabato 27 e domenica 28 agosto 333 volontari

sono scesi in acqua, alle Terme di Giunone di Caldiero (Verona), alternandosi ogni 15 minuti nelle corsie dell’Olimpionica, per 24 ore consecutive. Nonostante la pioggia poco prima della campanella d’inizio, le condizioni meteo sono poi migliorate e i partecipanti sono riusciti a completare 2.970 vasche, per un totale di 148,5 km.

“L’entusiasmo che si è respirato in questi due giorni – afferma Giovanni Musso, presidente nazionale Fidas – ricorda l’importanza del dono associato: essere non solo donatori ma donatori iscritti a Fidas vuol dire fare rete, costruire relazioni, contribuire alla promozione del dono e dei sani e corretti stili di vita”. “Il bisogno di sangue ed emocomponenti non conosce sosta”, ha aggiunto.

Daniele Gasparini, classe 2009, ha totalizzato 21,5 vasche, conquistando il record assoluto uomini. Gaia Negrini, con 21,5 vasche, si è aggiudicata il trofeo assoluto donne. Il trofeo “Carletto Lanciai” è stato assegnato per meriti speciali ai volontari della sez. Colognola ai Colli di Fidas Verona. Il trofeo “Fidas nazionale” è andato a Gaia Andrea Galanti dell’Adas Saluzzo per aver completato il maggior numero di vasche (14) provenendo da fuori Verona. Il trofeo “Fidas Verona”, dedicato al donatore che ha completato il maggior numero di vasche, è andato a Matteo Vicentini, di Fidas Verona, con 21,5 vasche. Tra gli atleti professionisti che nel fine settimana hanno voluto essere al fianco di Fidas Simone Ercoli (Fiamme Oro); il ciclista veronese Alessio Gasparini. Si sono tuffati per solidarietà anche i rappresentanti del Distaccamento di Caldiero dei Vigili del Fuoco. Forte la partecipazione dei Giovani Fidas. “La 24 Ore del donatore – aggiunge Chiara Donadelli, presidente Fidas Verona – è nata con lo scopo di sensibilizzare le persone e avvicinarle al dono. Anche quest’anno siamo riusciti a svolgerla, con la presenza di tanti giovani e famiglie: il nostro ringraziamento va a tutti i donatori e a tutti i volontari che hanno permesso che con entusiasmo si veicolasse questo importante messaggio”.

Per prenotare la propria donazione di sangue o plasma a Verona e provincia è possibile chiamare il numero verde gratuito 800.310.611 (da fisso), lo 0442.622867 (per chiamate da cellulare), il 339.3607451 (per telefonate/sms) o via mail a prenota.trasfusionale@aulss9.veneto.it. Informazioni su: www.fidasverona.it.