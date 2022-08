Diocesi: Prato, morto il vescovo emerito Simone Gastoni. Mcl Toscana, “generoso servizio alla Chiesa”

Il Movimento cristiano lavoratori della Toscana ricorda con gratitudine mons. Gastone Simoni, vescovo emerito della diocesi di Prato, e il “suo instancabile e generoso servizio alla Chiesa”, morto nella tarda serata di ieri nella Casa di cura di Villa Torrigiani a Fiesole, sua diocesi d’origine. “Mons. Simoni si è dedicato con tanta energia alla formazione politica e sociale dei cattolici premessa indispensabile per una loro presenza costruttiva ma rappresentando al tempo stesso, con coerenza e lucidità, il concreto rischio della loro irrilevanza nella società attuale – afferma il Mcl Toscana -. A lui dobbiamo un richiamo forte e costante alla dottrina sociale della Chiesa, in nome della quale ha svolto un ruolo di stimolo anche nei confronti del Mcl di significativa presenza in tante iniziative del movimento”. “Il suo ritorno alla Casa del Padre, per di più in un momento così difficile, ci rattrista profondamente ma al tempo stesso richiama tutto il nostro movimento, ad ogni livello, ad un ben maggiore impegno per quel bene comune che è stato sempre profondamente a cuore al vescovo Simoni”, conclude la nota.