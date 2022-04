Ucraina: Unicef, “11 milioni di persone in fuga, di cui 7,1 milioni sfollati interni”

“7,1 milioni di persone in Ucraina, inclusi 2,8 milioni di bambini, sono sfollati interni. Oltre 11 milioni di persone sono fuggite dalle loro case, quasi un quarto della popolazione totale”: lo dichiara Andrea Iacomini, portavoce dell’Unicef Italia, esprimendo “grande preoccupazione per la sorte di bambini e bambine sotto assedio in queste ore a Mariupol e Kharkiv mentre ad oggi non abbiamo alcuna evidenza in merito ai numeri di bambini e bambine trasferiti in Russia che circolano in queste ore”.