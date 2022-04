Incontro adolescenti italiani con il Papa: da San Marino-Montefeltro 200 giovani. Mons. Turazzi (vescovo), “abbiamo grande fiducia in voi”

Tra gli 80mila adolescenti che ieri in piazza San Pietro hanno incontrato il Papa, era presente a Roma anche un nutrito gruppo della diocesi di San Marino-Montefeltro, accompagnato dal vescovo Andrea Turazzi, alcuni sacerdoti, educatori. Erano circa 200 tra ragazzi e ragazze. Dopo la partenza alle 5 di mattina da Gualdicciolo, il gruppo ha celebrato insieme la Messa del lunedì dell’Angelo a Roma. “Spesso in questo periodo ci chiediamo chi sarà a togliere la pietra dal sepolcro”, ha detto il vescovo: “Oggi abbiamo scoperto la risposta: siete voi giovani coloro che potranno levare la pietra. Abbiamo grande fiducia in voi”. Dopo aver incontrato e pregato con il Santo Padre, si legge ancora nel comunicato, “il nostro gruppo diocesano torna a casa rinnovato dalla Pasqua e dall’incontro con il Santo Padre. Con una speranza in più e una missione in più: annunciare la bellezza e la gioia della proposta cristiana in una società spesso ancora chiusa nel sepolcro. E che attende la vera Vita e la Risurrezione”.