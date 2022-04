Bolivia: Santa Cruz de la Sierra, ucciso un sacerdote francescano. Fra Fusarelli (ministro generale), “la violenza brutale provoca profondo dolore e tante domande”

Il ministro generale dell’Ordine dei Frati minori, fra Massimo Fusarelli, ha espresso tutta la sua tristezza per l’uccisione di fra Wilberth Daza Rodas, della Provincia missionaria Sant’Antonio di Bolivia, avvenuta Sabato Santo, 16 aprile, in Bolivia. “Il motivo appare banale e la violenza brutale dell’aggressione provoca profondo dolore e tante domande – scrive fra Fusarelli, in un messaggio -. Certamente si tratta anche di un sintomo della difficile situazione sociale del Paese”. Il ministro generale evidenzia: “Non comprendiamo spesso il senso di ciò che ci accade e gridiamo a Dio il nostro dolore e la nostra domanda. Gli chiediamo anche una salda più salda e profonda”. Fra Fusarelli conclude dicendosi “certo che il Signore saprà donare la sua consolazione e restituire il bene che passa attraverso la vita e il dono di sé del nostro fratello”.