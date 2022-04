Incontro adolescenti italiani con il Papa: card. Betori, “da Firenze oltre mille ragazzi hanno sperimentato la gioia di stare insieme”

“Nel pellegrinaggio in piazza San Pietro i nostri ragazzi hanno sperimentato la gioia di stare insieme, di vivere un’esperienza di fraternità in compagnia di tantissimi altri giovani provenienti da tutta Italia”. È il commento del card. Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, all’incontro di preghiera degli adolescenti italiani con il Papa, svoltosi ieri. “Hanno risposto con entusiasmo all’invito di Papa Francesco, hanno pregato con lui e hanno ascoltato con attenzione le sue parole, una voce paterna e autorevole per la loro vita, che ha bisogno di attenzione, guida e valori alti”, prosegue Betori: “Perché questo è ciò che cercano i ragazzi: uscire dalla solitudine dell’individualismo e scoprire la gioia dell’incontro e della fraternità e, allo stesso tempo, incontrare chi può dire loro non una qualsiasi opinione, ma una parola di verità”.