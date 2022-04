Incontro adolescenti italiani con il Papa: più di 300 ragazzi dalla diocesi di Ferrara-Comacchio

“Nonostante le fatiche e le difficoltà che una manifestazione di queste dimensioni porta sempre con sé, il gruppo di Ferrara-Comacchio ha partecipato con gioia all’incontro del Papa”. Lo spiegano don Paolo Bovina e don Adrian Gabor, rappresentanti della pastorale giovanile diocesana, a commento del pellegrinaggio e dell’incontro degli adolescenti italiani con il Papa, che si è svolto ieri in piazza San Pietro. “Più di 320 ragazzi si sono uniti agli altri giunti da tutta Italia: un fiume di 100.000 giovani che neanche piazza San Pietro è riuscita a contenere”, si legge in una nota. “Colori, gioia ed entusiasmo che hanno abbracciato il Papa al suo arrivo, il quale ha contraccambiato passando tra noi e invitando i ragazzi a non darla vinta si momenti di buio che si affacciano alla vita e a non perdere il ‘fiuto’ innato per la vita buona che li contraddistingue”.