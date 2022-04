Contraffazione online: Università cattolica e Polizia criminale, domani si presenta il rapporto finale del progetto “Fata – From Awareness To Action”

Domani, mercoledì 20 aprile si svolgerà il webinar di presentazione del rapporto finale del progetto “Fata – From Awareness To Action sui nuovi schemi della contraffazione online”, realizzato da Crime&tech – Università Cattolica del Sacro Cuore e dalla Direzione centrale della Polizia criminale – Ministero dell’Interno, con il supporto di Amazon. L’evento si terrà alle ore 11:30, on line, tramite la piattaforma Webex.

L’obiettivo che la ricerca si pone è “il miglioramento dei livelli di consapevolezza da parte degli attori coinvolti e dell’efficacia delle strategie di prevenzione e contrasto nei confronti un fenomeno che, per quanto ancora prevalentemente concentrato nei mercati offline, ha registrato negli ultimi anni un’evoluzione anche online e una crescente integrazione con altri reati (soprattutto di tipo cyber e finanziario)”. Nel corso del webinar, i risultati dello studio saranno presentati e discussi dai ricercatori di Università Cattolica del Sacro Cuore e rappresentanti del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale della Polizia criminale, Amazon, Indicam, Salvatore Ferragamo ed altri.

Lo studio, si legge in una nota, “rappresenta un importante passo verso la creazione di una collaborazione sempre più stretta tra il settore pubblico, privato e il mondo della ricerca accademica”.