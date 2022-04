Diocesi: San Benedetto del Tronto, domani “Gli Angeli nella New Age e nella Sacra Scrittura” apre il corso del Gris sui nuovi movimenti religiosi alternativi

Sarà dedicato a “Gli Angeli nella New Age e nella Sacra Scrittura” il primo incontro del corso di formazione on line promosso dal Gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa (Gris) della diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto. Nella serata di domani, mercoledì 20 aprile, a partire dalle 21.15 dopo il saluto del vescovo diocesano, mons. Carlo Bresciani, interverrà don Francesco Mangani, sacerdote della diocesi di Ascoli Piceno e insegnante di Mariologia, che ha all’attivo alcuni interventi e pubblicazioni su tematiche inerenti all’ambito di studio del Gris di cui è collaboratore da alcuni anni. L’appuntamento, moderato da Giuseppina Postacchini, ha già superato le cento persone iscritte da tutta Italia (Palermo, Ragusa, Taranto, Reggio Calabria, Roma, Livorno, Perugia, Ancona, Jesi, Treviso, Verona, Milano, Busto Arsizio, Novara, Torino…) e dalla Germania. L’incontro “Gli Angeli nella New Age e nella Sacra Scrittura”, spiega don Mangani, “intende far comprendere le sostanziali differenze tra l’angelologia della teologia cattolica e le varie ideologie della New Age. Lo pseudo culto angelico delle moderne forme religiose affonda le sue radici nella tradizione cabalistica ebraica e soprattutto nelle successive devianze esoteriche susseguitesi nel corso dei secoli. Per questo è necessario un accurato discernimento per capire le sostanziali differenze e non lasciarsi ingannare dalle apparenti somiglianze”.

