Cinema: Todi, giovedì si presenta la rassegna “Mysterium iniquitatis”

“Di cosa parliamo quando parliamo di diavolo? Una domanda ancora necessaria per l’uomo moderno che non smette di sperimentare le atrocità del male, tra guerre e violenze indiscriminate”. Sotto il patrocinio del comune di Todi e della diocesi Orvieto-Todi, il tema, si legge in una nota, verrà analizzato in un incontro introdotto da don Alessandro Fortunati, responsabile culturale per la diocesi Orvieto-Todi, giovedì 21 aprile, alle 16,45, presso la Sala dell’Episcopio del palazzo vescovile di Todi . A coordinare Daniele Morini, direttore del settimanale “La Voce” e di Umbria Radio.

Seguirà un video a cura di Alberto Di Giglio su “Il diavolo nel cinema” quale presentazione della successiva rassegna cinematografica “Mysterium iniquitatis”. Sul piano biblico teologico dottrinale parlerà mons. Nazzareno Marconi, vescovo di Macerata- Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia, approfondendo il tema “Il diavolo nella Bibbia, aspetti teologici e dottrinali”. Ad arricchire l’appuntamento sono previsti momenti musicali e reading biblici: Beppe Frattaroli, musicista e cantautore, canterà “Inimici miei” tratto dall’album “Beatitudinem Quaerens”. L’attore Stefano Grillo e la poetessa Ottavia Poiaghi Bettoni terranno letture tematiche. La serata verrà chiusa alle 19 con il primo evento filmico previsto, “Vojtassak. I giorni dei barbari”, omaggio di Alberto Di Giglio e Luigi Boneschi del 2019 ad un vescovo slovacco precipitato, osserva la nota, in “uno dei momenti più demoniaci della storia”, quello delle carceri staliniane. Film già presentato in Vaticano e alla 76° Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.