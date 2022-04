Diocesi: Avezzano, domani a Ortucchio convegno “La missione della Chiesa nel turismo e nello sport”

Sarà dedicato a “La missione della Chiesa nel turismo e nello sport” il convegno in programma domani, mercoledì 20 aprile, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Capodacqua di Ortucchio. A promuovere l’iniziativa, con inizio alle 15.30, è l’Ufficio per la Pastorale del turismo, sport e tempo libero della diocesi di Avezzano. Si tratta di un appuntamento, spiega una nota, organizzato per “promuovere lo sport come crescita integrale della persona umana e avviare un percorso di sviluppo del turismo conviviale come nuova frontiera per la valorizzazione di un territorio, come quello marsicano, ricco di fede, di cultura, di arte e di tradizione”. Dopo il saluto del sindaco di Ortucchio, Raffaele Favoriti, e l’introduzione di padre Riziero Cerchi, direttore dell’Ufficio diocesano della Pastorale del turismo, sport e tempo libero, sono in programma due relazioni. Di “Nuove frontiere del turismo religioso: prospettive per la Marsica” parlerà Pierluigi Magistri, dell’Università degli studi Tor Vergata di Roma e membro della Consulta nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport della Cei. “La missione della Chiesa nel turismo e nello sport” sarà invece il tema dell’intervento di don Gionatan De Marco, direttore dell’Ufficio nazionale della Cei. Le conclusioni del convegno saranno affidate al vescovo di Avezzano, mons. Giovanni Massaro.