Università Cattolica e Consiglio d’Europa: convegno a Milano, “Hate speech nell’infosfera della comunicazione”

L’Osservatorio Mediavox sull’odio online e il Centro di ricerca sulle relazioni interculturali dell’Università Cattolica promuovono lunedì 28 marzo un confronto con l’infosfera della comunicazione a partire da alcuni dati di ricerca. Presenti i rappresentanti del Consiglio d’Europa Daniel Holtgen e della presidenza del Consiglio dei ministri italiana Milena Santerini. “La comunità internazionale è costantemente interpellata dalla lotta all’hate speech che si concretizza in strategie operative a livello nazionale ed europeo. A fronte di ricerche sulle forme attuali del discorso d’odio, e in particolare antisemita, i media e i policy makers sono soggetti chiave nella collaborazione ad azioni concrete di contrasto”, chiarisce un comunicato.

Per approfondire il tema lunedì 28 marzo si svolgerà in Università Cattolica (aula C012 via Carducci 28/30 a Milano e online alle ore 15) il convegno internazionale “L’hate speech nell’infosfera della comunicazione”. “Saranno illustrati i risultati di alcune ricerche sulle forme attuali del linguaggio d’odio nei social media alla luce del passato per cercare quelle linee di continuità per cui il pregiudizio di oggi, in particolare antisemita, utilizza la propaganda nazionalsocialista e fascista di ieri”. Le parole di Milena Santerini, coordinatrice nazionale per la lotta contro l’antisemitismo della presidenza del Consiglio dei ministri e direttrice del Centro di ricerca sulle relazioni interculturali dell’Università Cattolica, sintetizzano il tema che sarà trattato durante l’evento con riferimento ai social network.