Ucraina: Marcia PerugiAssisi, domani in piazza San Pietro i bambini e 655.000 firme per dire “Fermatevi! La guerra è una follia”

Domani, 27 marzo, il Comitato promotore della Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità insieme con gli alunni e le alunne, gli insegnanti e i genitori dell’Istituto Comprensivo “Fiume Giallo” di Roma, il Comune di Assisi, Provincia di Perugia, Articolo 21, Cipsi e molti altri saranno presenti in piazza San Pietro all’Angelus per dire insieme con Papa Francesco: “Fermatevi! La guerra è una follia”. I bambini porteranno una lettera di sostegno a Papa Francesco e la grande bandiera della Marcia PerugiAssisi straordinaria contro la guerra in Ucraina che si svolgerà domenica 24 aprile 2022, vigilia della Festa della Liberazione. L’iniziativa è parte di un ampio percorso di educazione alla pace, alla cura e alla democrazia che si sta realizzando a livello nazionale denominato “Io ho cura3”. Nello stesso momento, saranno consegnate a Papa Francesco le oltre 655.000 firme raccolte su Change.org sull’appello intitolato “La guerra è una follia!”. Un incontro con la stampa è previsto alle ore 11.30.