A Sua immagine: nella puntata di oggi l’incontro con una coppia di violinisti russo-ucraina

Nella puntata di A Sua immagine, in onda oggi, alle 16.05, Lorena Bianchetti incontrà una coppia: Oleksandr Semchuk, ucraino, e Ksenia Milas, russa, due violinisti classici che in questo periodo stanno girando il nostro paese suonando per la pace.

I due giovani si sono conosciuti in Italia nel corso di una masterclass di violino, si sono innamorati e infine sposati, nonostante le difficoltà e le diffidenze da parte delle loro famiglie. Incontrare Oleksandr e Ksenia sarà il modo di conoscere la loro storia personale, in cui l’amore supera le barriere razziali, e per raccontare il valore della musica come linguaggio portatore di ideali, di solidarietà e di fratellanza. Nuovo appuntamento poi con “Le Ragioni della Speranza”, condotto da don Davide Banzato. Ospite della puntata: Francesca Fialdini, conduttrice televisiva e radiofonica, che ripercorrà alcune tappe della sua vita privata e professionale. Si confronterà anche con il tema della fede.

Nella puntata di domani, alle 10.30, si porranno alcune domande: la preghiera può aiutare la pace? Cosa vuol dire “atto di consacrazione al Cuore Immacolato” di Maria? C’è un legame con ciò che chiese a Fatima la Madonna ai pastorelli nel 1917? Quali sono state le consacrazioni precedenti e sotto quali papi si sono compiute?. Ospiti in studio il card. Angelo Comastri e Agostino Giovagnoli, professore di Storia Contemporanea all’università Cattolica di Milano. In collegamento, padre Mykhaylo Melnyk dall’Ucraina per raccontare, come ogni settimana, stati d’animo e sentimenti con cui gli ucraini stanno vivendo la guerra. Le telecamere del programma raggiungeranno inoltre il santuario di Pompei per dare voce ai tanti fedeli che si sono uniti alla preghiera di Roma e del Papa nel nome di Maria. Alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Basilica Abbaziale San Silvestro I Papa di Nonantola (Modena). Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.