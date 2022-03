Papa Francesco: all’Angelus di domani un video per il secondo anniversario della “preghiera in tempo di epidemia”

Domenica 27 marzo cade il secondo anniversario del “Momento straordinario di preghiera in tempo di epidemia” presieduto da Papa Francesco in Piazza San Pietro, nella fase più acuta della pandemia da Covid-19. Inoltre, segna anche due anni dalla creazione della Commissione Vaticana Covid-19. Per questa occasione è stato preparato, insieme al Dicastero per la Comunicazione, un breve video per commemorare il percorso fatto finora. Questo video, che sarà disponibile sul canale YouTube del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale dalle ore 12.15 del 27 marzo, raccoglie i messaggi della benedizione Urbi et Orbi del 27 marzo 2020 e cerca di ispirare la speranza in un futuro migliore, radicato nella fede. Sarà proiettato all’Angelus domenicale e sarà disponibile in 9 lingue (inglese, italiano, spagnolo, francese, portoghese, tedesco, arabo, russo e ucraino).