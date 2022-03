Papa Francesco: ricevuto il presidente del Burundi Ndayishimiye

Stamani Papa Francesco ha ricevuto in udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il presidente della Repubblica del Burundi Évariste Ndayishimiye, il quale ha poi incontrato il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, insieme a mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati. Nel corso dei colloqui in Segreteria di Stato “è stato espresso compiacimento per le buone relazioni tra la Santa Sede ed il Burundi – informa una nota della Sala Stampa della Santa Sede -, e per il contributo che la Chiesa cattolica apporta alla vita del Paese in vari settori della società. Durante la conversazione, ci si è soffermati sulla situazione politica e sociale del Paese, e sono state affrontate tematiche di carattere regionale”.