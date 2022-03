Ucraina: Savona, domenica un incontro per dire no alla guerra con don Renato Scotto

“Se vuoi la pace… prepara la pace. Per una repubblica libera dalla guerra e dalle armi nucleari” è il titolo dell’incontro in programma domenica a Savona per dire no alla guerra. Appuntamento alle ore 16 nella chiesa Sant’Andrea Apostolo, in piazza dei Consoli. Porterà le sue riflessioni don Renato Scotto, consigliere nazionale di Pax Christi, movimento cattolico internazionale per la pace, nato in Francia nel 1945 e in Italia nel 1954 ad opera dell’allora monsignor Giovanni Battista Montini della Segreteria di Stato vaticana, futuro papa Paolo VI.

L’evento si concluderà alle ore 18 in piazza Goffredo Mameli con la presenza silenziosa ai rintocchi della campana del monumento in ricordo delle vittime di tutte le guerre.