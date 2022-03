Nigeria: Fides, rapito un altro sacerdote don Felix Zakari

Un altro sacerdote è stato rapito in Nigeria. Si tratta di don Felix Zakari Fidson, della diocesi di Zaria, nello Stato di Kaduna, nel nord del Paese. Secondo un comunicato arrivato all’Agenzia Fides don Felix Zakari Fidson è stato rapito il 24 marzo subito dopo aver lasciato la sua residenza. “Chiediamo le preghiere dei fedeli per il rilascio di don Felix Zakari Fidson e delle altre persone rapite, in questo giorno della Solennità dell’Annunciazione” conclude il comunicato firmato dal Cancelliere della diocesi di Zaria, p. Patrick Adikwu Odeh. L’8 marzo era stato rapito don Joseph Akete Bako parroco della chiesa cattolica di San Giovanni, a Kudenda sempre nello stato di Kaduna.