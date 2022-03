Solidarietà: Patriarcato di Venezia, Football Academy dona 50 paia di scarpe per i profughi

(foto: Patriarcato di Venezia)

Questa mattina, alle 10.30, il presidente della Fondazione Caritas Claudio Vianello e il direttore dell’Ufficio Comunicazioni sociali del Patriarcato di Venezia don Marco Zane hanno ricevuto una delegazione del Venezia Football Academy presso la struttura diocesana “Casa San Giuseppe” alle Muneghette (sestiere di Castello, Venezia). Il presidente dell’Academy Alessandro Piovesan, insieme al suo staff, nei giorni scorsi si era reso disponibile ad individuare un gesto concreto e urgente per sostenere i rifugiati ucraini (in prevalenza donne con minori) ospitati presso le strutture della Caritas. Data l’esigenza di fornire nuove calzature, l’Academy ha provveduto ad acquistarle e consegnarle oggi. Dopo la prima consegna presso le Mueghette, la delegazione dell’Academy si è spostata presso l’altra struttura diocesana in zona Tana (sempre nel sestiere di Castello) dove sono alloggiate altre famiglie. In totale sono la donazione consiste in una cinquanta di paia di scarpe, consegnate direttamente dai bambini dell’Academy ai bambini ucraini.