Ecumenismo: Eparchia di Lungro, lunedì 4 aprile incontro con Riccardo Burigana su “Letture e recezioni ecumeniche del Sinodo dei Vescovi durante il Concilio Vaticano II”

Si terra lunedì 4 aprile l’incontro del Ciclo di Conferenze “Sinodo. Perché? Riflessioni ecumeniche”, organizzato dall’Eparchia di Lungro in collaborazione con il Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia. L’appuntamento è alle 18 su Zoom e vedrà la partecipazione del prof. Riccardo Burigana, Direttore del Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia. Il tema dell’intervento è: “Letture e recezioni ecumeniche del Sinodo dei Vescovi durante il Concilio Vaticano II”. All’incontro si può partecipare dopo aver chiesto le chiavi di accesso alla mail: alex.talarico@pust.it