Quaresima: Spinillo (Aversa), “verso la Pasqua, la terra promessa”

“Gesù, il figlio, si è fatto nostro fratello perché potessimo andare con lui verso la Pasqua, la terra promessa: il luogo in cui vivere in pienezza il bene nell’abbraccio del Padre”: lo dice nel suo video per la IV Domenica di Quaresima monsignor Angelo Spinillo, vescovo di Aversa.

“Ci avviamo ormai verso la fine della quaresima e, quindi, guardiamo alla meta: la Pasqua, il passaggio dalla condizione di schiavitù alla terra promessa”, prosegue: “La terra promessa è così ben rappresentata dall’abbraccio del Padre a quel figlio che gli va incontro, riconoscendo di non essere degno di essere accolto. Ma è proprio lì che avviene la grande conversione, il passaggio nella terra promessa”. Gesù, conclude il vescovo di Aversa, è venuto a vivere in mezzo a noi: “Egli, il figlio, si è fatto nostro fratello perché potessimo andare con lui verso la Pasqua, verso la Terra promessa: il luogo in cui vivere in pienezza il bene nell’abbraccio del Padre”.