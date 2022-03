Giovani: Movimento Studenti di Azione Cattolica, oltre 1.500 ai 6 Campi interregionali (Cips) dal 1 al 3 aprile per la “costruzione di una scuola migliore”

Sono oltre 1.500 gli studenti che parteciperanno ai sei Campi interregionali per studenti (Cips) in programma dall’1 al 3 aprile a Baronissi (Sa), Bergamo, Briatico (Vv), Gabicce Mare (Pu), Lecce, Torino. L’iniziativa si rivolge agli studenti della scuola secondaria di II grado ed è promossa e organizzata dal Movimento Studenti di Azione Cattolica (Msac) e dal Settore Giovani dell’associazione, con il contributo del Ministero dell’Istruzione. “Un’occasione – si legge in un comunicato dell’Ac – per valorizzare le opinioni e le idee degli studenti e contribuire alla costruzione di una scuola migliore”. Il programma dei Cips 2022 prevede un percorso comune nelle sei diverse città, fatto di momenti formazione con esperti del mondo della scuola e workshop in sinergia con gli istituti scolastici dei territori coinvolti. Gli esiti della tre giorni saranno poi raccolti in sintesi-proposte che saranno portate all’attenzione del Ministero dell’Istruzione. “Ascoltando e valorizzando le esigenze e i sogni di ciascuno studente – sottolinea Lorenzo Pellegrino, segretario nazionale Msac – vogliamo impegnarci a costruire una scuola in cui si sta bene, in cui le difficoltà sono accompagnate e in cui l’ascolto e il confronto sono pratiche obbligatorie quanto le verifiche e i compiti in classe”.