Scozia: mons. Nolan nominato vescovo di Glasgow. “Il mio pensiero va alle sfide che mi aspettano. Non vedo l’ora di collaborare con tutti”

“Sono commosso dalla fiducia che Papa Francesco mette in me nominandomi arcivescovo di Glasgow”. Con queste parole il vescovo William Nolan, finora vescovo di Galloway, ha accolto la notizia della sua nomina a guida dell’arcidiocesi di Glasgow che è vacante dal 13 gennaio scorso quando è morto l’arcivescovo Philip Tartaglia. Le dichiarazioni sono contenute in un comunicato diffuso dalla conferenza episcopale scozzese. “Sarà difficilissimo – aggiunge Nolan – lasciare la diocesi di Galloway dove, per sette anni, ho toccato con mano la gentilezza e l’amicizia di cosi tante persone e soprattutto dei sacerdoti. Dio mi ha benedetto mandandomi a Galloway e spero che il mio successore avrà le mie stesse benedizioni. Il mio pensiero, adesso, va alle sfide che mi aspettano. Non vedo l’ora di collaborare con tutti nell’arcidiocesi, laici e pastori, per realizzare la missione che condividiamo di proclamare la buona notizia di Dio e portare la gioia del vangelo nelle vite della gente di oggi”.

“Sono molto consapevole delle mie inadeguatezze e delle difficoltà che la Chiesa si trova ad affrontare oggi”, dice ancora il neo arcivescovo di Glasgow. “Ringrazio Dio, dunque, che possiamo essere sicuri della presenza e dell’influenza dello Spirito Santo nella Chiesa. Mentre mi lascio alle spalle la diocesi di Galloway da ora in poi appartengo a Glasgow. E assicuro i fedeli di Glasgow del mio impegno nei loro confronti. Vi prego ricordatevi di me nelle vostre preghiere”.