Giornata per la vita: Siracusa, domenica in cattedrale testimonianze e messa presieduta dall’arcivescovo Lomanto

In occasione della 44ª Giornata nazionale per la vita, dedicata quest’anno al tema “Custodire ogni vita”, domenica 6 febbraio la cattedrale di Siracusa ospiterà l’iniziativa promossa dall’Ufficio della Pastorale per la famiglia dell’arcidiocesi. Alle 10.45 verranno proposte due testimonianze: una affidata alla dott.ssa Antonella Franco, direttrice del reparto Malattie infettive dell’ospedale “Umberto I” di Siracusa, e una a fra Gaetano La Speme e alla prof.ssa Lucia Corso, entrambi membri del direttivo del nuovo Consultorio familiare dell’arcidiocesi.

La dott.ssa Antonella Franco, spiegano i coniugi Maria Grazia e Salvatore Cannizzaro, è “impegnata a curare i tanti pazienti contagiati da Covid-19, con professionalità, senso del dovere e testimonianza di fede; essendo stata lei stessa, nei tempi più difficili, contagiata. Fu tra le prime a vaccinarsi e a promuovere il vaccino senza il quale, come ha riferito, avrebbe subìto conseguenze più gravi”. Relativamente al Consultorio Familiare i coniugi Cannizzaro sottolineano che “a partire dalla persona umana, si propone la promozione e la salvaguardia dei valori della vita, dell’amore e della sessualità, del matrimonio, della coppia e della famiglia”.

Alle 11.30, poi, l’arcivescovo Francesco Lomanto presiederà la celebrazione eucaristica. L’incontro di domenica sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell’arcidiocesi di Siracusa. Inoltre sarà trasmesso in diretta sulle emittenti televisive Teleuno Tris (canale 172), Video 66 (canale 286) e Medical Excellence (canale 86).