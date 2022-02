Olimpiadi e Paralimpiadi invernali: Guterres (Onu), “partecipanti incarnano lo spirito di pace, rispetto reciproco e comprensione”

“Quello olimpico è uno spirito di pace, rispetto reciproco e comprensione. I/le giovani partecipanti incarnano queste qualità e ispirano noi tutti. Spero davvero che tale spirito vada oltre queste Olimpiadi, per ricordare a ognuno – atleti e pubblico – che apparteniamo tutti alla stessa famiglia umana”. Così il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, nel messaggio in occasione dell’apertura dei Giochi olimpici invernali di Pechino. Il 4 marzo, invece, prenderanno il via le Paralimpiadi.

“Non c’è limite a ciò che possiamo raggiungere quando lavoriamo insieme, per la pace, i diritti umani e per vite più sane e benessere per tutti”, ha sottolineato Guterres, ammonendo: “Facciamo in modo che lo spirito olimpico di correttezza e solidarietà risplenda durante i Giochi e dopo la loro conclusione”.