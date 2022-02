Papa Francesco: domani riceverà una delegazione dell’Anci guidata dal presidente Decaro

Papa Francesco riceverà domani mattina in udienza una delegazione di oltre 120 sindaci e amministratori locali italiani, guidati dal presidente dell’Anci, Antonio Decaro. “Nell’indirizzo di saluto a nome di tutti i sindaci, il presidente Decaro – si legge in una nota dell’associazione – ringrazierà il Pontefice per la vicinanza e l’attenzione dimostrata nei confronti dei primi cittadini, delle comunità e del loro impegno quotidiano, soprattutto nei due anni di pandemia. Una vicinanza tanto più sentita e importante di fronte alle sfide cui sono stati chiamati ogni giorno per dare risposte concrete ai cittadini e tenere unite le comunità”.

L’udienza, in programma alle 11, sarà introdotta da una riflessione del card. Edoardo Menichelli, centrata sul ruolo del sindaco come “figura dalla paternità dilatata”, punto di riferimento per la stessa comunità.