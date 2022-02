Papa Francesco: videomessaggio, “contrapporre la logica della fratellanza alla logica del conflitto”

“Il percorso della fratellanza è lungo, è un percorso difficile, ma è l’àncora di salvezza per l’umanità”. Ne è convinto il Papa, che nella parte finale del videomessaggio per la seconda Giornata della fratellanza umana lancia un forte appello: “Ai tanti segnali di minaccia, ai tempi bui, alla logica del conflitto contrapponiamo il segno della fratellanza che, accogliendo l’altro e rispettandone l’identità, lo sollecita a un cammino comune. Non uguali, no, fratelli, ognuno con la propria personalità, con la propria singolarità”. Infine, i ringraziamenti: “Grazie a tutti coloro che operano nella convinzione che si possa vivere in armonia e in pace, consapevoli della necessità di un mondo più fraterno perché siamo tutti creature di Dio: fratelli e sorelle. Grazie a coloro che si uniranno al nostro cammino di fratellanza”. “Incoraggio tutti a impegnarsi per la causa della pace e per rispondere ai problemi e ai bisogni concreti degli ultimi, dei poveri, di chi è indifeso”, l’invito finale: “La proposta è quella di camminare fianco a fianco, ‘fratelli tutti’, per essere concretamente artigiani di pace e di giustizia, nell’armonia delle differenze e nel rispetto dell’identità di ciascuno. Sorelle e fratelli, avanti insieme su questa strada della fratellanza!”.