Mutilazioni genitali femminili: Commissione Ue, in arrivo proposta legislativa per combattere la violenza contro le donne”

“Porre fine a tutte le forme di violenza di genere, comprese le mutilazioni genitali femminili, è al centro delle politiche dell’Ue in materia di uguaglianza”, si legge nella dichiarazione della Commissione europea in vista della Giornata internazionale della tolleranza zero contro le mutilazioni genitali femminili che si celebra il 6 febbraio. “Dall’inizio del mandato di questa Commissione abbiamo intensificato le nostre azioni in Europa e nel mondo grazie al piano d’azione dell’Ue per i diritti umani e la democrazia 2020-2024, alla strategia dell’Unione per la parità di genere 2020-2025 e al piano d’azione sulla parità di genere”. “Abbiamo inoltre presentato un’ampia strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori, con cui abbiamo cercato di porre fine anche alla violenza sui minori, comprese le mutilazioni genitali femminili. Quest’anno presenteremo una proposta legislativa mirante a prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica e una raccomandazione sulla prevenzione delle pratiche lesive”. Infine: “gli atti di violenza contro le donne, le ragazze e le bambine sono per noi intollerabili”.