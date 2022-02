Diocesi: Roma, è morto don Giuseppe Cinotti

(Foto Mauro Monti)

Questa mattina, alle 2, don Giuseppe Cinotti è spirato nella struttura della Fraternità dell’Incarnazione sita al lotto I al 4 piano. Già cooperatore della parrocchia di San Paolo della Croce a Corviale, don Giuseppe da tempo stava combattendo contro un duro male che, tra alti e bassi, gli ha comunque lasciato la possibilità di esercitare la sua missione. Una missione “ad gentes”, sia in parrocchia a disposizione di chiunque avesse bisogno sia nel palazzo del “serpentone” dove da anni risiede una delle comunità della Fraternità dell’Incarnazione. Una realtà nata a Firenze nei primi anni sessanta intorno a Mario Cosmi, allora non ancora sacerdote, con il desiderio di praticare una vita evangelica che impegnasse chi avesse deciso di aderire, ad avere un’attenzione particolare verso i più bisognosi e sofferenti. L’idea era quella di costituire come dei monasteri di nuovo tipo nelle città, dei cenacoli di preghiera e di carità nei quali sono presenti oggi ministri ordinati, laici celibi e nubili e coppie di sposi.

Nell’ultimi due mesi la situazione di don Giuseppe è divenuta più critica e lo ha costretto a ridurre il suo instancabile impegno per gli altri e per la Chiesa tutta. La comunità parrocchiale di San Paolo della Croce si stringe attorno alla famiglia religiosa di don Giuseppe e ai suoi famigliari con cordoglio: “Vogliamo ricordarlo per la sua bontà, la sua bonarietà, la sua mitezza, l’umiltà e la gioia che ne hanno testimoniato la vita nello Spirito”. I funerali si celebreranno domani nella parrocchia San Paolo della Croce alle ore 15 e saranno presieduti dal superiore dei Fratelli dell’Incarnazione, don Gabriele Petreni, suo compagno e amico al suo fianco fino alla fine.

Sarà possibile seguire le esequie in diretta streaming sul canale YouTube della parrocchia.