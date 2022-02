Giornata Fratellanza umana: Biden, “insieme abbiamo la reale possibilità di costruire un mondo migliore”

Oggi il mondo invece chiede di “parlare l’uno con l’altro in un dialogo aperto, per promuovere la tolleranza, l’inclusione e la comprensione”. Ne è convinto il presidente americano, Joe Biden, che ha inviato una lettera a quanti oggi celebrano la seconda Giornata internazionale della Fratellanza umana indetta dalle Nazioni Unite sul tema “Sotto lo tesso cielo”, e che vede al centro le celebrazioni in programma oggi a Dubai. Secondo il presidente Usa, è urgente una “cooperazione globale” tra persone di ogni provenienza, cultura e religioni per poter affrontare fide globali come la crisi economica, la pandemia d Covid-19 e l’escalation della violenza. Tutte sfide, queste, per affrontare le quali occorre “avere una mentalità aperta, cooperativa ed empatica e di assicurare che tutte le persone siano trattate con dignità e come parte a pieno titolo alla società”. Definendo la fede un “faro di speranza” nella sua vita, Biden si sofferma sul significato stesso della Giornata della Fratellanza umana, che affonda le sue radici nella “regola dell’amarsi l’un l’altro”, denominatore delle diverse tradizioni religiose, insieme al servizio e nella protezione dei più vulnerabili. “Insieme – conclude il presidente americano – abbiamo la reale opportunità di costruire un mondo migliore che sostenga i diritti umani universali, elevi ogni essere umano e promuova la pace e la sicurezza per tutti”.