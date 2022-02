Povertà: Vicenza, pacchi della solidarietà da Coldiretti Giovani Impresa a chi ha più bisogno di aiuto

I giovani agricoltori di Coldiretti di Vicenza, riuniti nell’associazione Coldiretti Giovani Impresa, in aiuto dei più bisognosi. Nei giorni scorsi il delegato provinciale, Marco Buratti, al fianco della vicepresidente di Coldiretti Vicenza, Cristina Zen, ha consegnato i pacchi della solidarietà, messi a disposizione da Coldiretti e Campagna Amica Vicenza, ad alcune famiglie bisognose di Barbarano Vicentino e di Noventa Vicentina, alla presenza del sindaco Mattia Veronese. “È stato un momento emozionante – commenta Buratti – che testimonia chiaramente il nostro impegno al di là del ‘recinto’ entro cui lavoriamo ogni giorno. Un segno che i giovani sanno guardare oltre e pensano ed agiscono concretamente con azioni dirette a chi ha più bisogno. La pandemia ha messo a dura prova molte imprese, ma non ha risparmiato neppure le famiglie, che in questo momento stanno pagando tutte le conseguenze che il Covid-19 ha portato nel mondo dell’economia e del lavoro. Il nostro è un piccolo segno, ne siamo consapevoli, ma siamo altrettanto convinti che le buone azioni generano altre buone azioni”.

La situazione è complessa, perciò Coldiretti e Campagna Amica Vicenza non si sono tirate indietro, pensando a chi non ce la fa a mettere qualcosa in tavola ogni giorno. È tuttora in corso la consegna degli oltre 3000 kg di prodotti alimentari del territorio, che ha preso il via nei giorni scorsi. Ciascun pacco contiene prodotti come pasta, latte, farina, formaggi, prosciutto, olio, conserve di pomodoro, zucchero e legumi destinati alle persone che vivono un particolare momento di disagio economico dovuto alle conseguenze della pandemia.