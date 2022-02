Diocesi: Caritas Rimini, nel 2021 avviate al lavoro 33 persone disoccupate

Nonostante l’incertezza rappresentata dal riacutizzarsi dei contagi da Covid-19, il Fondo per il lavoro della Caritas diocesana di Rimini ha proseguito la propria attività con risultati soddisfacenti. Di recente, infatti, sono stati pubblicati i dati relativi all’attività del Fondo nel 2021, che sottolineano una situazione positiva. Nello specifico, sono 33 le persone disoccupate avviate al lavoro, che diventano 221 se si guarda l’intera attività dalla nascita del Fondo. Dei 33 assunti, 14 hanno ottenuto un contratto di tirocinio formativo e 14 a tempo determinato, mentre sono 5 i lavoratori inquadrati a tempo indeterminato. Dal punto di vista della nazionalità, il 62% dei lavoratori assunti è italiano, mentre la percentuale di stranieri è al 38%. Complessivamente, guardando i dati aggiornati al 31 dicembre 2021, di tutte le persone avviate al lavoro con il contributo del Fondo della Caritas di Rimini, sono 65 coloro che hanno ottenuto la stipula di un contratto a tempo indeterminato. Importanti anche i numeri legati alle donazioni dei privati pervenute al Fondo: le somme raccolte nell’arco del 2021 ammontano a circa 40mila euro (39.848), mentre gli importi erogati alle aziende a copertura dei costi dei lavoratori dipendenti segnalati da Caritas sono pari a 57.570.

“Vogliamo sottolineare – è il commento di Roberto Casadei Menghi, responsabile del Fondo per il Lavoro della Caritas riminese – che grazie a un contributo straordinario di 18mila euro erogato dalla Caritas Italiana al Fondo, abbiamo già inserito al lavoro con contratti di tirocinio a costo zero per l’azienda, quattro lavoratori con gravi problematiche di tipo socio-sanitario e altri tre verranno inseriti nei prossimi mesi”.