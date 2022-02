Povertà: Acli Roma, recuperate e redistribuite nell’ultimo anno 267 tonnellate di cibo

Nell’ultimo biennio, da gennaio 2020 a dicembre 2021, le Acli di Roma e provincia grazie al loro progetto “Il Cibo che Serve” hanno recuperato e redistribuito 267 tonnellate di cibo (+12% nel 2021 rispetto al 2020), che è stato poi immesso nella rete di realtà solidali che sostiene il progetto, e consegnato a tante famiglie e persone in difficoltà della Capitale e non solo.

Questi dati verranno presentati domani, venerdì 4 febbraio 2022, in occasione della 9° Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentari, nel corso di un evento che si terrà presso la Fondazione Enpam, a Roma, in piazza Vittorio Emanuele II 78, dalle 10.30 alle 12.30. L’evento è promosso da Acli di Roma aps, Enpam, Piazza della Salute e Piazza Vittorio aps, insieme al Municipio Roma I Centro e con il patrocinio dell’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale. Interverranno: Alberto Oliveti, presidente della Fondazione Enpam, Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma aps, Sabrina Alfonsi, assessore all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, Lorenza Bonaccorsi, presidente del Municipio Roma I Centro, Fabio Massimo Pallottini, direttore generale del Centro Agroalimentare Roma.

Due buone pratiche verranno presentate da Felice Strollo, endocrinologo e presidente LC Roma Ara Pacis, e Francesco Pastorella, direttore Roma Department. In particolare, le Acli di Roma nel biennio 2020-2021 hanno recuperato 76.537 kg di pane e prodotti da forno, 140.788 kg di ortofrutta, 41.535 kg di beni a lunga conservazione, 6293 kg di salumi prossimi alla scadenza donati dall’azienda Fiorucci, 449 kg di pesce. Inoltre, 1890 kg di cibo sono stati recuperati grazie all’impegno dell’AS Roma. Questo cibo ha permesso di accompagnare ben 1 milione e 975 mila pasti e di consegnare 25.485 pacchi e buoni spesa, grazie a un totale di 9.580 giornate di servizio volontario e a 59.328 km percorsi dai mezzi delle Acli di Roma.