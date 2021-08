Settimana liturgica nazionale: nel 2022 la 72ª edizione sarà ospitata dalla arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno

Come da tradizione al termine della Settimana liturgica nazionale (Sln), anche a Cremona il presidente del Centro di azione liturgica, mons. Claudio Maniago, ha annunciato la sede della prossima edizione: nel 2022 la 72ª edizione del congresso sarà ospitata dalla arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno.

A raccogliere il testimone da Cremona è l’arcivescovo Andrea Bellandi che ha inviato un video-messaggio trasmesso in cattedrale al termine della quarta e ultima giornata di lavori di questa 71ª edizione della Settimana. “Sono lieto – ha detto rivolgendosi in particolare a mons. Maniago e al vescovo di Cremona Antonio Napolioni – di poter inviare questo saluto confermando la disponibilità della diocesi di Salerno-Campagna-Acerno ad ospitare la prossima Settimana liturgica nazionale proprio nella nostra città”. “Una città – ha aggiunto mons. Bellandi – che nella sua cattedrale custodisce le spoglie dell’apostolo Matteo e un tesoro artistico di importanza eccezionale quali gli avori medievali”.

“Poter riflettere una settimana sulla liturgia, su questa dimensione essenziale della vita della Chiesa – ha sottolineato l’arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno – è un’occasione fondamentale per tutti noi. La nostra Chiesa si rallegra particolarmente di questa occasione di poter insieme fare un cammino verso un’azione liturgica che possa essere sempre più comunicativa agli uomini del nostro tempo”. “Vi attendo con gioia – ha concluso mons. Bellandi, rivolgendosi a tutti i presenti e a tutti i partecipanti che quest’anno hanno seguito la Sln attraverso le dirette streaming – alla prossima Settimana liturgica nazionale il prossimo agosto”.