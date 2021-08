Medicina: Anmco, al via a Rimini il 52° Congresso nazionale. Prevista anche una gara di velocità nella refertazione di Ecg

Prende il via oggi a Rimini il Congresso nazionale di cardiologia dell’Anmco (Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri), giunto alla 52ª edizione e che rappresenta da oltre 50 anni uno degli incontri culturali più attesi per il vasto mondo della medicina cardiovascolare italiana. Nel corso dell’evento, che si chiuderà il 28 agosto, “verranno presentate le più recenti e significative novità cliniche, scientifiche ed organizzative maturate nelle cardiologie ospedaliere del nostro Paese, soprattutto in questo perdurante momento di emergenza sanitaria scaturita dalla diffusione pandemica da Covid-19”, si legge in un comunicato.

Di “costruttivo ed efficace confronto di idee ed idee originali”, anche grazie al contributo elle maggiori società scientifiche cardiologiche internazionali, parla Furio Colivicchi, presidente nazionale Anmco.

Per raggiungere una maggiore platea e per garantire i limiti di distanziamento sociale, l’edizione 2021 del congresso viene proposta in forma ibrida, prevedendo sia la presenza sia la partecipazione da remoto attraverso la piattaforma dedicata digital.anmco.it

Nell’ambito dell’evento si svolge anche la settima edizione del “Campionato di refertazione di elettrocardiogrammi” che premierà i cardiologi più bravi e veloci nello scrivere il referto di un Ecg. Previsti in totale 16 Ecg da refertare, ognuno dei quali, si legge nel regolamento, presenterà quattro risposte multiple tra le quali scegliere l’unica corretta. Il tempo a disposizione per rispondere a ciascun Ecg sarà di 30 secondi, quindi il tempo massimo a disposizione per tutti i 16 sarà di 8 minuti. Ai primi tre classificati verrà consegnato in premio un elettrocardiografo che sarà consegnato sabato 28 agosto durante il congresso ai primi tre classificati.