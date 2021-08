Papa Francesco: suor Smerilli segretario ad interim del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale e delegato per la Commissione vaticana Covid-19

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Papa Francesco ha nominato segretario ad interim del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale e delegato per la Commissione vaticana Covid-19 suor Alessandra Smerilli, in sostituzione di mons. Bruno Marie Duffé e di don Augusto Zampini, rispettivamente segretario e segretario aggiunto del medesimo Dicastero, entrambi rientrati in diocesi. Lo rende noto oggi il Bollettino della Sala stampa vaticana.

Il Santo Padre ha disposto per tanto che “la direzione della Commissione vaticana Covid-19 sia composta dal card. Peter Kodwo Appiah Turkson, prefetto del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, da suor Alessandra Smerilli, segretario ad interim, e da padre Fabio Baggio, sotto-segretario della Sezione migranti e rifugiati”.