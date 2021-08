Coronavirus Covid-19: Caritas Argentina, più 73% di donazioni alla Colletta di solidarietà 2021

In occasione della Giornata della solidarietà, Caritas Argentina ha presentato il resoconto relativo alla Colletta annuale 2021, tenutasi lo scorso giugno, e che, per il secondo anno consecutivo, ha basato parte della sua strategia di raccolta sulle piattaforme digitali. Nonostante le restrizioni imposte dalla quarantena, che ha tenuto chiuse molte chiese del Paese, la raccolta delle donazioni ha superato quella dello scorso anno del 73,3%, raggiungendo la cifra record di 218.642.457 pesos.

La Colletta annuale è la principale fonte di raccolta per la Caritas e con essa vengono finanziate le principali attività dell’anno in tutto il Paese e, in particolare, gli aiuti promossi nell’attuale situazione pandemica. Con le donazioni vengono sostenuti e sviluppati numerosi programmi di educazione, prima infanzia, economia sociale e solidale, autocostruzione di case, dipendenze, consulenza legale, assistenza sanitaria e aiuto immediato in situazioni di povertà o emergenze climatiche. Con lo slogan “In tempi difficili, condividiamo di più”, i volontari di tutto il Paese sono scesi in piazza per chiedere aiuto ai cittadini, nel rispetto delle attuali restrizioni sanitarie.

“Siamo molto grati al popolo argentino per aver risposto in massa al nostro appello con l’atteggiamento solidale che lo caratterizza e di aver dimostrato ancora una volta la sua fiducia nel compito di migliaia di volontari che ogni giorno in tutto il Paese portano aiuto a chi ha più bisogno. Questa osservazione acquista particolare rilevanza nei tempi in cui viviamo, nei quali è necessario lavorare insieme per superare le enormi difficoltà che ci attendono. È un segno di speranza, un segno che possiamo unirci dietro obiettivi comuni e che possiamo fare grandi cose quando lavoriamo insieme”, ha affermato Mons. Carlos Tissera, presidente di Caritas Argentina, ringraziando i donatori.