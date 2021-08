Papa Francesco: a Caritas in Argentina, “amare e servire” seguendo “i segni dei tempi e dei luoghi”

“Ancora una volta mi permetto di salutarvi in questo cammino. Il cammino 2021 è un processo sinodale che facciamo ogni tre anni, un’esperienza di metterci ‘in uscita’, ascoltarci e discernere come amare e servire più concretamente in base al tempo e alle circostanze. E soprattutto vedendo i segni dei tempi e dei luoghi”. Lo dice Papa Francesco, nel video messaggio inviato ai volontari di tutte le organizzazioni Caritas in Argentina (parrocchiali, diocesane e nazionali) in occasione della “Caminata 2021”.

“Vi auguro il meglio, che il Signore vi accompagni nella camminata e, per favore, non dimenticatevi di pregare per me”, conclude il Pontefice.

Il Cammino 2021 è un momento di discernimento comunitario in diverse tappe che ha luogo ogni tre anni e che coinvolge tutti gli agenti pastorali di Caritas Argentina operatori ad ogni livello (parrocchiale, diocesano, nazionale), capi progetto, partner di missione per una riflessione e un ascolto reciproco, alla luce dello Spirito per valutare le sfide presenti e future.