Diocesi: Acireale, domani sarà presentata alla stampa dell’opera “Athanor” dell’artista Patanè

Domani, venerdì 27 agosto, alle ore 11, nella basilica cattedrale di Acireale sarà presentata alla stampa l’opera Athanor dell’artista siciliano Giuseppe Patanè, nato a Mascali nel 1960. L’artista, che sarà presente alla conferenza, insiste su uno sviluppo estremamente verticale dell’opera, alta circa 6 metri, suddivisa in tre pannelli sovrapposti, che richiamano le Tre Cantiche della Divina Commedia di Dante Aligheri: Inferno, Purgatorio e Paradiso.

Athanor, fruibile ai visitatori nella monumentale basilica acese, è stata voluta da mons. Antonino Raspanti, vescovo della diocesi di Acireale, per celebrare il 700° anniversario della morte del poeta, scrittore e filosofo Dante Alighieri. Quest’opera, già esposta nel complesso monumentale Rocca Brivio Sforza in Milano e nelle maggiori città italiane legate a Dante quali Parma, Ferrara, Venezia e Ravenna, vuole ripercorrere il capolavoro di Dante Alighieri attraverso un percorso che ha lo scopo della ricerca di un rapporto totale, intenso, profondo con se stessi e la creazione.

“Athanor non è un nome scelto a caso, ma una consapevole metafora richiamata dall’artista: esso rappresenta un forno dove si alimenta un fuoco, elemento vivificatore e purificatore, che eleva tutte le cose ad un grado maggiore di perfezione ed è in grado di bruciare le impurità. Si assiste, perciò, ad una grande volontà di scrollarsi da tutti i meccanismi della personalità superflui, dalle pulsioni ed emozioni negative”, si legge in una nota della diocesi.