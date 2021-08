Afghanistan: Bologna, domani veglia di preghiera per la pace nella basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano. Martedì messa presieduta dal card. Zuppi

Domani, venerdì 27 agosto, alle ore 19.30, a Bologna, nella basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano vi sarà una veglia di preghiera per la pace in Afghanistan e ovunque vi siano guerra e violenza, promossa dalla Consulta diocesana delle aggregazioni laicali, dalla Comunità di Sant’Egidio di Bologna, e presieduta dal vicario generale per la Sinodalità, mons. Stefano Ottani.

“Questa veglia è un momento di preghiera – afferma don Davide Baraldi, vicario episcopale per Laicato, Famiglia e Lavoro – e vuole dimostrare l’attenzione della nostra Chiesa diocesana, in particolare delle associazioni laicali, al dramma delle popolazioni dell’Afghanistan provate dalla violenza e dal fondamentalismo, e che ora giungeranno in parte da noi in cerca di pace e accoglienza”.

L’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Zuppi, celebrerà la messa per la pace in Afghanistan e per la sua popolazione così duramente provata, martedì 31 agosto, alle ore 19 nella parrocchia di Sant’Antonio di Savena (via Massarenti 59), dove da tempo sono accolti alcuni profughi afghani.

Le celebrazioni si svolgeranno nel rispetto delle normative anti Covid.

L’arcidiocesi di Bologna attraverso realtà e opere di carità, d’intesa con la Prefettura, ha già reso disponibili alcuni posti di accoglienza per i profughi che giungeranno dall’Afghanistan. Info: www.chiesadibologna.it.