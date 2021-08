Afghanistan: Danese (Forum Terzo settore Lazio), “oltre 750 profughi accolti e assistiti”

Oltre settecentocinquanta persone assistite ed accolte in cinque strutture grazie a una mobilitazione straordinaria di soggetti del Terzo settore laziale in sintonia con la Regione Lazio.

“Come Forum Terzo settore del Lazio insieme con il Csv Lazio (Centro di servizi per il volontariato), la Regione Lazio con gli assessorati alle Politiche sociali, alla Sanità e la Protezione civile regionale, in un pool efficace, stiamo rispondendo prontamente all’emergenza umanitaria causata dalla crisi socio-politica in Afghanistan.”, afferma in una nota Francesca Danese, portavoce del Forum Terzo settore del Lazio, in prima linea nel fornire assistenza alle persone in arrivo, e che arriveranno con altri voli da Kabul.

Al momento, “sono oltre settecentocinquanta le persone afgane accolte e distribuite in cinque strutture. Si è riusciti, anche e soprattutto, a non separare le famiglie. Sono, infatti, presenti molti bambini ed anche minori non accompagnati. Grazie a questa sinergia – prosegue Danese – si è anche attivata l’area sanitaria per fornire loro assistenza medica e anche il tesserino Stp per stranieri temporaneamente presenti. Ovviamente sono tutti in regime di quarantena”.

Dalla portavoce il ringraziamento alle realtà impegnate con il Forum: l’Associazione genitori Scuola Di Donato, Aicem, Centro Astalli, Nonna Roma, Esercito della salvezza, Salvamamme-Salvabebè e gli operatori sociali di alcune delle cooperative associate alle centrali socie Agci Solidarietà, Confcooperative-Federsolidarietà e LegacoopSociali Lazio; un’azione che “può costituire realmente un esempio per modelli di accoglienza davvero innovativi”.