Diocesi: Bolzano-Bressanone, martedì 31 agosto il vescovo firmerà adesione all’Alleanza europea per il clima

Nuovo passo nell’impegno pluriennale della diocesi di Bolzano-Bressanone per la salvaguardia del Creato: la diocesi, prima in Italia, aderisce infatti all’Alleanza europea per il clima. Il vescovo Ivo Muser siglerà l’atto formale in una conferenza stampa, martedì 31 agosto, alle ore 10, nella Sala conferenze del Centro pastorale a Bolzano.

Oltre al vescovo Muser, a illustrare l’impegno della diocesi per la salvaguardia del Creato, le linee guida della Chiesa altoatesina e alcune misure concrete saranno l’economo diocesano Franz Kripp e il direttore dell’Ufficio per il dialogo Martin Pezzei.

Parteciperanno alla conferenza stampa anche i rappresentanti dell’Alleanza per il clima (Karl Ludwig Schibel) e dell’OEW-Organizzazione per un mondo solidale (Matthäus Kircher), enti partner della diocesi nella tutela dell’ambiente.

La conferenza stampa si svolgerà nel rispetto delle vigenti misure anti Covid-19.