Coronavirus Covid-19: Giannelli (Anp), “vicinanza e solidarietà” a preside minacciato per invito a vaccinarsi. “Pronti a costituirci parte civile”

Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi (Anp), esprime “la totale solidarietà dell’Associazione al dirigente Vincenzo Caico, vittima di criminale intimidazione per aver invitato studenti e personale della sua scuola a vaccinarsi. I dirigenti dello Stato non si fanno intimorire da minacce o altri atti scellerati ma intendono lavorare con lo stesso impegno e la stessa determinazione di sempre, rispettando e facendo rispettare le leggi e insegnando, anche con l’esempio, a fare altrettanto”. Il riferimento è alla vicenda di un dirigente scolastico del Liceo “Buonarroti” di Monfalcone, Vincenzo Caico, che ha pensato di invitare con una lettera studenti e famiglie alla vaccinazione ma, come riferito da lui stesso, nei giorni scorsi ha ricevuto a casa la lettera da lui scritta con un proiettile. A ciò si sono aggiunti sul suo profilo Facebook commenti negativi e insulti.

“Siamo pronti a costituirci parte civile e a fornire a Vincenzo Caico assistenza e supporto a tutti i livelli”, conclude Giannelli.