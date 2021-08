Diocesi: Lecce, stasera l’arcivescovo Seccia apre il Giubileo Oronziano

Oggi è festa per la Chiesa di Lecce che celebra la solennità dei santi patroni Oronzo Fortunato e Giusto. “È giorno di festa destinato ad entrare nella storia: a duemila anni della nascita del primo vescovo di Lecce l’arcivescovo Michele Seccia aprirà il Giubileo Oronziano”, si legge in una nota.

Oltre le messe del mattino in duomo, cuore della festa sarà piazza Duomo, dove alle 20 l’arcivescovo Seccia presiederà la solenne concelebrazione eucaristica trasmessa in diretta (regia di don Emanuele Tramacere, aiuto regia Gabriele Coppola, assistente alla regia Paolo Longo) su Portalecce (pagina Facebook), Telerama (ch 12) e Telesalento (ch 73) a cui prenderanno parte i presbiteri diocesani e religiosi, il collegio dei diaconi e le autorità civili e militari operanti sul territorio.

All’inizio della messa, il cancelliere arcivescovile darà lettura del decreto di indizione del Giubileo già autorizzato dalla Penitenzieria Apostolica. Subito dopo l’arcivescovo aprirà la Porta Santa della cattedrale. Avrà così inizio ufficialmente il Giubileo Oronziano che si concluderà il 26 agosto 2022.

La piazza potrà accogliere – per motivi di sicurezza sanitaria – fino a 500 persone che verranno accolte all’ingresso ricevendo un ticket numerato grazie al quale potranno occupare un posto a sedere. Durante la celebrazione saranno sospese le visite turistiche alla cattedrale e al museo diocesano.

In caso di pioggia, la liturgia si svolgerà all’interno (capienza massima 150 persone non conviventi; le famiglie possono occupare i posti senza distanziamento).