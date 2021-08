Diocesi: Fano, sabato 28 agosto nel chiostro del Centro pastorale lo spettacolo “Via da Casa”

Anche Fano partecipa attivamente alla manifestazione regionale “Se vuoi la pace prepara la pace” promossa dall’Università della Pace e cofinanziata dalla Regione Marche che quest’anno giunge alla sua IX edizione. Lo fa attraverso la rete di associazioni della Scuola di pace “Carlo Urbani” della diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola che sabato 28 agosto, alle ore 21, ospiterà nel chiostro del Seminario di via Roma lo spettacolo “Via da Casa – Migrazioni e cambiamenti climatici” attraverso parole, musica e teatro a cura del Gruppo Fuoritempo di San Michele al Fiume e del gruppo musicale Nineteen Fourth. L’iniziativa, che gode anche del patrocinio gratuito del Comune di Fano-Assessorato alla Pace, è pensata per riflettere in chiave artistica e culturale sul difficile tema del rapporto tra migrazioni e impatto ambientale causato dall’uomo e dalle sue attività.

L’iniziativa è gratuita ma, in ottemperanza alle norme anti Covid-19, è necessaria la prenotazione tramite la mail gruppo@fuoritempo.info, oppure attraverso l’evento Facebook dedicato o chiamando il numero 391/1485502. Venti posti potranno essere prenotati in loco la sera stessa dell’evento dalle ore 20.45. Come previsto dalle attuali normative, per effettuare l’accesso allo spettacolo sarà necessario disporre di Green pass.