Pro Civitate Christiana: Assisi, da stasera il corso su “Sinodo, insieme per camminare insieme”

Da oggi a domenica 22 agosto si terrà presso la Cittadella della Pro Civitate Christiana di Assisi il 79° corso di studi cristiani. Il tema scelto è “Sinodo, insieme per camminare insieme”. Con questo corso, che vuole essere il primo momento di un vero e proprio percorso, la Pro Civitate Christiana intende mettere a disposizione uno spazio e la propria storia “conciliare” per tutti coloro che vogliono offrire il proprio contributo di riflessione di confronto, di proposta e di sfida sul cammino sinodale. L’inizio di questo percorso sarà l’occasione per mettere insieme alcuni documenti da far circolare e da approfondire attraverso altri incontri, ad Assisi ed altrove in Italia, in presenza che in video-collegamento e semplicemente attraverso uno scambio via email.

Il corso inizierà stasera, alle 21, con mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola, vescovo di Carpi e vicepresidente della Cei, che converserà con la giornalista Rai Vania De Luca. Proseguirà domani con una tavola rotonda a cui parteciperanno il teologo Andrea Grillo, la pastora valdese Maria Bonafede e la monaca benedettina Myriam D’Agostino. I loro interventi verteranno rispettivamente sul rapporto tra liturgia e sinodalità, sull’esperienza sinodale della Chiesa valdese in Italia e sulla sinodalità nell’esperienza monastica. Il pomeriggio di domani sarà dedicato alla discussione e all’approfondimento attraverso laboratori sulle varie tematiche del Sinodo, grazie ai quali verranno raccolte riflessioni e proposte. Domenica sarà caratterizzata al mattino da una relazione dello psichiatra Eugenio Borgna sul tema decisivo dell’ascolto come “conditio sine qua non” della sinodalità. Nel pomeriggio don Luigi Ciotti, presidente dell’associazione Libera, e Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, aiuteranno a indicare come dar voce agli ultimi, ai poveri e alla Terra come casa comune.

Alla fine della domenica mattina vi sarà inoltre una performance del gruppo musicale Anonimi frottolisti sul tema “Musica e preghiera” dal titolo: “Sonet vox dalla monodia alla polifonia sinodale”.

Con questo corso la Pro Civitate Christiana intende porsi al servizio delle riflessioni e delle istanze “dal basso”, come dice Papa Francesco, che alimentino un cammino sinodale autentico e non di facciata.